المعلا: الاجتماعات السنوية لحكومة أم القيوين ترسخ نهج الإمارات في التكامل لتعزيز مسيرة التطوّر

المصدر: أم القيوين - وام

ترأس صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أمس، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي، الاجتماعات السنوية لحكومة أم القيوين التي تناولت ثلاثة ملفات شملت «الاستثمار والسياحة والخدمات المستقبلية».

وبحثت الاجتماعات سبل تبادل التجارب والخبرات عبر استحداث قنوات رسمية معنية بتطبيق التجارب المشتركة في تطوير العمل الحكومي، وآليات تحقيق الأهداف التنموية الكفيلة بدعم تحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2021، ورؤية أم القيوين 2021.

وأكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، أن تحقيق الأهداف التنموية والبناء على المكتسبات الوطنية وصولاً إلى المزيد من الإنجازات والنجاحات الحكومية، يتطلب توحيد الرؤى والتوجهات ومواءمة الجهود بين مختلف الجهات الحكومية في الإمارة، مشيراً سموه إلى أن الاجتماعات السنوية لحكومة أم القيوين تمثل آلية عمل لتشكيل معالم مستقبل الإمارة والعمل الحكومي فيها.

وقال سموه إن الاجتماعات السنوية لحكومة أم القيوين ترسخ نهج دولة الإمارات في التكامل لتعزيز مسيرة التطور وصناعة المستقبل الهادفة لتحقيق تطلعات وطموحات المواطنين والمقيمين، ووضع تصور للمرحلة المقبلة في ظل السعي لضمان مستقبل مستدام مبني على المعرفة، وفق خطوات وخطط استراتيجية مدروسة.

ووجه سموه المشاركين في الاجتماعات السنوية لحكومة أم القيوين بوضع تصور شامل للخطط التنموية للمرحلة المقبلة، تبني على ما تحقق من إنجازات، وتعزيز التواصل بين المسؤولين في الجهات الحكومية، وتبادل التجارب ومشاركة قصص النجاح.

من جهته، أكد وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل محمد بن عبدالله القرقاوي، أن النسخة الأولى من الاجتماعات السنوية لحكومة أم القيوين تعد نموذجاً رائداً للتعاون وتبادل المعرفة وبناء القدرات.

وقال في تصريح صحافي على هامش الاجتماعات أمس، إن ترؤس صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، الاجتماعات وإطلاق المبادرات في مختلف القطاعات مثل الحكومة الذكية وكذلك إطلاق برنامج متكامل للتميز يأتي لمصلحة الوطن والمواطن، ويسهم في تقديم خدمات نموذجية في الدولة.

وأضاف أن هذه الاجتماعات تأتي في ضوء التكامل الاتحادي المحلي، مشيراً إلى أن التعاون المشترك بدأ منذ أكثر من عام سواء في تقديم الخدمات أو الاستراتيجيات أو بناء القدرات أو الهياكل التنظيمية.

وبحثت الاجتماعات سبل تبادل التجارب والخبرات عبر استحداث قنوات رسمية معنية بتطبيق التجارب المشتركة في تطوير العمل الحكومي، وآليات تحقيق الأهداف التنموية الكفيلة بدعم تحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2021 ورؤية أم القيوين 2021.

وتناولت الاجتماعات ثلاثة ملفات شملت «الاستثمار والسياحة والخدمات المستقبلية» وتم خلالها إعلان ثلاث مبادرات لتفعيل النشاط السياحي في الإمارة، حيث تمثلت المبادرة الأولى في تطوير القطاع الفندقي والمبادرة الثانية تمثلت في جعل إمارة أم القيوين واجهة سياحية جاذبة، أما المبادرة الثالثة تمثلت في توثيق وتطوير المناطق الأثرية في إمارة أم القيوين.

كما تم طرح مبادرتين عن محور الاستثمار تمثلتا في إنشاء وتفعيل هيئة أم القيوين للاستثمار والتطوير وإنشاء «حاضنة أعمال» في الإمارة، وفي إطار محور «الخدمات المستقبلية» تم الإعلان عن ثلاث مبادرات تمثلت المبادرة الأولى في تأسيس مركز الاتصال الموحد للإمارة، فيما تُعنى المبادرة الثانية بالتحول الرقمي للخدمات، أما المبادرة الثالثة فتتمثل في افتتاح مركز متكامل للخدمات في فلج المعلا لإسعاد المتعاملين وفق معايير برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة.