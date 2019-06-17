انخفاض في «الحرارة» غداً.. وتزايد «الرطوبة» حتى نهاية الأسبوع

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون طقس اليوم صحواً إلى غائماً جزئياً بوجه عام ومغبر أحياناً، لافتاً إلى تزايد الرطوبة نسبياً خلال الليل وحتى صباح الغد الباكر على المناطق الساحلية خصوصاً شمالاً.

وأوضح المركز أن الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط تدريجياً في العمق آخر الليل، تراوح سرعتها بين 20 كم/‏‏س و30 كم/‏‏س، تصل إلى 40 كم/‏‏س على البحر، الذي يكون متوسط الموج يضطرب تدريجياً في العمق آخر الليل في الخليج العربي، بينما يكون خفيف الموج إلى متوسط في بحر عُمان.

وأوضح المركز أن الدولة تتعرض لامتداد منخفض جوي سطحي، مصحوباً بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، منوهاً إلى أن درجات الحرارة تراوح بين 28 و45 درجة مئوية على المناطق الساحلية والجزر، و26 و49 درجة مئوية على المناطق الداخلية، و25 و39 على المناطق الجبلية، فيما تراوح معدلات الرطوبة بين 10 و90 درجة مئوية على المناطق الساحلية والجزر، و5 و95 درجة مئوية على المناطق الداخلية، و15 و70 على المناطق الجبلية.

وأشار المركز إلى أن الطقس غداً سيستمر صحواً إلى غائماً جزئياً ومغبراً، على أن تميل درجات الحرارة للانخفاض، فيما تظل الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة بوجه عام، تكون قوية أحياناً على البحر لتثير الغبار والأتربة، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وتراوح سرعتها بين 25 كم/‏‏س و35 كم/‏‏س، وتصل إلى 45 كم/‏‏س على البحر الذي يكون مضطرب الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج إلى متوسط في بحر عُمان.

وأفاد المركز بأن بعد غد سيشهد استمراراً للطقس الصحو إلى الغائم جزئياً والمغبر بوجه عام، مشيراً إلى أن الرياح الشمالية الغربية تسود معظم مناطق الدولة، وتكون معتدلة إلى نشطة السرعة بوجه عام وقوية أحياناً على البحر، لتثير الغبار والأتربة، بما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وذكر أن سرعة الرياح ستراوح بين 25 كم/‏‏س و35 كم/‏‏س، وتصل إلى 48 كم/‏‏س على البحر الذي يظل مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج يضطرب أحياناً في بحر عُمان.

وعن حالة الطقس نهاية الأسبوع، توقّع المركز أن يكون يوم الخميس المقبل صحواً إلى غائماً جزئياً ومغبر أحياناً، مع ظهور بعض السحب شرقاً بعد الظهر، على أن تزداد الرطوبة النسبية من مساء الخميس حتى صباح الجمعة الباكر، خصوصاً شمالاً، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، تقل سرعتها تدريجياً مساءً، لتراوح بين 25 كم/‏‏س و30 كم/‏‏س، تصل إلى 40 كم/‏‏س على البحر الذي يكون مضطرباً ويصبح متوسط الموج مساءً في الخليج العربي، ومتوسط الموج في بحر عُمان.