معمرون على أعتاب الـ 100 يحصلون على رخص قيادة في دبي

المصدر: هنادي أبونعمة - دبي

حصل ثلاثة مقيمين في دبي، على أعتاب الـ 100 عام، على رخص قيادة مركبة خلال الأعوام الثلاثة الماضية. وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن عدد الحاصلين على رخص قيادة ممن تتجاوزت أعمارهم 65 عاماً، بلغ 318 شخصاً خلال العامين الماضيين.

ووفقاً لبيانات الهيئة، فإن التسعينيين هما كويتي حصل على رخصة القيادة في عام 2017، وبريطاني حصل عليها في عام 2018. أمّا الثالث، وهو في العقد العاشر من العمر، فمن الجنسية الكينية، وقد جدّد رخصة قيادته الإماراتية في فبراير الماضي، لتكون صالحة لأربع سنوات.

ويعيش الكيني في دبي منذ عام 1980، وكان قد أصدر الرخصة الإماراتية لأول مرة في عام 1983، أي بعد أن تجاوز عمره الـ60 عاماً، وتشير بياناته الشخصية إلى أنه من مواليد عام 1922.

وأكد أنه توقف عن القيادة لمدة 15 عاماً، لأنه يفضّل أن يعيش حياة صحية، وأن يتنقل في وسائل النقل الجماعي التي تتيح له أن يقطع كثيراً من المسافات مشياً على الأقدام، إذ يعتبر أن المشي، إضافة إلى عدم التدخين، من أهم أسباب طول العمر. وأكد أنه جدد الرخصة لكنه لايزال يكره استخدام المركبات الخاصة في التنقل، وهو مقتنع أن قيادة المركبة تجعل الإنسان كسولاً، مضيفاً أنه لا يشعر بأي حاجة للنزول إلى الشارع قائداً لمركبته بين مئات المركبات، لهذا سيواظب على الاعتماد على وسائل المواصلات العامة في معظم الأحيان.

وعن الشروط المطلوبة لتتمكن الفئة العمرية -التي تتجاوز مراحل متقدمة- من الحصول على رخصة قيادة، قال المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة، عبدالله آل علي، إن منح وتجديد رخصة القيادة يتم بغض النظر عن الفئة العمرية، مشيراً إلى أن المطلوب فقط توفر الهوية الإماراتية الأصلية سارية المفعول، إضافة الى دفع الرسوم المقررة واجتياز فحص النظر.

وأشار آل علي إلى أن عدد الرخص الصادرة للفئة العمرية 65 عاماً وما فوق لعام 2017، بلغ 184 وأنه مثل 0.13% من مجموع الرخص الصادرة خلال ذلك العام، مقابل 134 رخصة للفئة العمرية نفسها في عام 2018، التي بلغت نسبتها بذلك 0.11% من مجموع الرخص الصادرة في ذلك العام.

واستعرض آل علي إعداد الرخص الصادرة حسب الفئات العمرية حتى نهاية العام الماضي 2018. وقال إن النسبة الأكبر من الرخص صدرت للفئة العمرية فوق الـ46 عاماً، حيث بلغ عددها مليوناً و196 ألفاً و875 رخصة، لتأتي الفئة العمرية الواقعة أعمارها بين 32 و41 عاماً في المرتبة الثانية، إذ بلغت عدد الرخص الصادرة لها 717 ألفاً و583 رخصة، مقابل 410 آلاف و132 رخصة للفئة العمرية الواقعة أعمارها بين 22 و31 عاماً.

وجاءت الفئة العمرية بين 17 و21 عاماً الأقل عدداً من حيث عدد الحاصلين على رخص حتى نهاية العام الماضي، اذ بلغ عددهم 31 ألفاً و834. كما شكلت الإناث نحو 20% من مجموع الحاصلين على رخص قيادة من المجموع الإجمالي للرخص الصادرة لكل الفئات العمرية، والمسجلة في نظام الهيئة، منذ إنشائه حتى نهاية 2018، إذ وصل عددها إلى مليونين و625 ألفاً و85 رخصة.

318 شخصاً تجاوزت أعمارهم 65 عاماً حصلوا على رخص قيادة العامين الماضيين.