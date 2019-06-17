المصدر: دبي-الامارات اليوم.

بطاقات

طالب مقيمون شركات الصرافة بقبول استخدام بطاقات الائتمان عند تحويل أموال إلى ذويهم في بلدانهم، بدلاً من اشتراط الحصول على أموال نقداً، للموافقة على التحويل.

مياه

طالب قراء ملاك البنايات التي يقطنونها، ببناء غرفة مخصصة لخزانات المياه، وعدم تركها عرضة لأشعة الشمس الملتهبة، مشيرين إلى عدم استطاعتهم استخدام مياه الصنبور صيفاً بسبب سخونة المياه.

إجازات

دعا ذوو طلبة إلى إعادة النظر في مدة العام الدراسي واختصار عدد أيام الإجازات التي تتخلله، في حال تمسك وزارة التربية والتعليم بنظام الفصول الثلاثة.

قطط

دفعت امرأة مبلغاً من المال مقابل شراء أربع قطط من محل لبيع الحيوانات الأليفة في دبي، لكن بعد تسلّمها للقطط، تبين لها إصابتها بمرض، وعندما راجعت المحل للاسترداد النقدي رفض المحل، فاشتكت إلى «اقتصادية دبي» التي بادرت بالتعامل مع الشكوى، والتواصل مع المحل لاتخاذ الإجراء اللازم.

دوريات

طالب متسوقون في «ستي سنتر عجمان» إدارة المرور، بتسيير دوريات في المواقف، لضبط المركبات التي تقف أمام مداخل المول وتعيق خروج المستهلكين وعرباتهم، إذ لا يتمكن موظفو الأمن من السيطرة عليهم.

أسعار

لاحظ مرضى يراجعون العيادات الخارجية التابعة للمستشفيات، أن الكافتيريات التابعة لها تقدم أطعمة ومشروبات بأسعار مبالغ فيها، إذ يصل سعر بعض أنواع الساندويتش إلى 30 درهماً، مشيرين إلى أهمية وجود منافذ بيع في المستشفيات تقدم أطعمة صحية، وفي متناول الجميع.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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