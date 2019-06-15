الطقس صحو.. وغائم جزئياً

المصدر: أبوظبي - وام

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً مع فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف على مناطق متفرقة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً على بعض المناطق الداخلية الغربية.

أمّا حركة الرياح فتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة تراوح ما بين 18- 28 كيلومتراً في الساعة تصل إلى كيلومتر في الساعة أحياناً.

أمّا الموج في الخليج العربي فيكون خفيفاً إلى متوسط. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:11 والمد الثاني 23:49، والجزر الأول 17:11 والجزر الثاني عند الساعة 06:49.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط. ويحدث المد الأول عند الساعة 08:53، والمد الثاني عند الساعة 19:55 والجزر الأول عند الساعة 14:28 والجزر الثاني 02:47.