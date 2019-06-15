تطوير سوق رأس الخيمة القديم للسمك واللحوم

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

تجري بلدية رأس الخيمة صيانة شاملة لتطوير مبنى ومرافق سوق رأس الخيمة للأسماك واللحوم، وذلك لرفع كفاءة السوق، وتسهيل عمليات البيع وخلق بيئة مناسبة للمتعاملين، من خلال صيانة جميع مرافقه ورفع كفاءة المقصب في قسم اللحوم وصيانة منطقة بيع السمك ومنطقة المزاد ومنطقة التقطيع.

وقالت مدير إدارة الصحة العامة والبيئة في بلدية رأس الخيمة، شيماء الطنيجي، لـ«الإمارات اليوم»: إن «البلدية باشرت فور الانتهاء من تطوير مرافق سوق المعيريض للأسماك وافتتاحه للجمهور في مايو الماضي، بإجراء الصيانة الشاملة لسوق رأس الخيمة للأسماك واللحوم».