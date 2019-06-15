المصدر: الامارات اليوم - دبي

تفتيش

طالب سكان بنايات في منطقة السلمة إدارة الدفاع المدني بأم القيوين، بإجراء حملات تفتيشية على البنايات لافتقارها إلى معايير السلامة، نتيجة تراكم الأثاث المنزلي المتهالك على السلالم، وتعطل الإنارة في مخارج الطوارئ، ما يهدد سلامتهم حال وقوع حريق أو حدث طارئ.

تجاوب

تجاوب سكان عجمان مع الجهود الكبيرة، التي تقوم بها الجهات المختصة في الإمارة لتجديد خطوط الأنابيب الخاصة بإمدادات المياه بمناطق عدة في الإمارة، على الرغم من أن ذلك يتسبب في تعطيل حركة السير في بعض الشوارع.

ازدحام

جدد مستخدمون لطريق النعيمية، الرابط بين الشارقة وعجمان، مطالبتهم الجهات المعنية بحلول عملية لمشكلة الازدحام المتكررة، خصوصاً عند المداخل المؤدية من الشارقة إلى عجمان مقابل منطقة المدارس في الشارقة.

تعقيم

طالب مرضى بتعقيم الأدوات التي يتم استخدامها بشكل مشترك مع بقية المرضى، إذ لاحظوا أن بعض المستشفيات لا تقوم بتعقيم النظارات الواقية من أشعة الليزر، التي يستخدمها المرضى أثناء جلسات العلاج الطبيعي.

حضانات

طالبت أمهات عاملات بتوفير حضانات في أبوظبي، برسوم لا تزيد على 1000 درهم شهرياً لمساعدتهن في تسجيل أطفالهن بها، بدلاً من اللجوء إلى الحضانات المنزلية غير المرخصة.

حواجز

طالب سائقون في أم القيوين وزارة تطوير البنية التحتية بتركيب حواجز معدنية مقابل «نستو هايبرماركت» على شارع الملك فيصل، لإلزام قاطعي الطريق باستخدام جسر المشاة، بدلاً من تعريض حياتهم لخطر الدهس من المركبات القادمة من جسر الاتحاد بسرعة عالية.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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sekeek@emaratalyoum.com