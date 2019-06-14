طقس ضبابي رطب حتى الأحد.. ورياح مثيرة للغبار الإثنين

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون طقس اليوم صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً شرقاً خلال ساعات الظهيرة، ورطباً خلال الليل، وحتى صباح الغد الباكر على بعض المناطق الساحلية، مع فرصة تشكل الضباب، والضباب الخفيف، خصوصاً شمالاً، لافتاً إلى أن الرياح ستكون جنوبية غربية، إلى شمالية غربية خفيفة، إلى معتدلة السرعة، تنشط نهاراً على بعض المناطق الداخلية المكشوفة، لتكون مثيرة للغبار، فيما تراوح سرعتها بين 18 و28 كم/‏‏‏س، تصل إلى 38 كم/‏‏‏س على البحر الذي يكون خفيف الموج إلى متوسطه في الخليج العربي وبحر عمان. وأوضح المركز أن الدولة تتعرض لامتداد منخفض جوي سطحي، مصحوباً بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، مشيراً إلى أن درجات الحرارة تراوح بين 25 و44 درجة مئوية على المناطق الساحلية والجزر، و42 و49 درجة مئوية على المناطق الداخلية، و25 و39 على المناطق الجبلية، فيما تراوح معدلات الرطوبة بين 10 و75 درجة مئوية على المناطق الساحلية والجزر، و5 و55 درجة مئوية على المناطق الداخلية، و15 و70 على المناطق الجبلية.

وأشار المركز إلى أن الطقس غداً سيستمر صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً شرقاً بعد الظهر، بينما يكون رطباً ليلاً حتى صباح الغد، مع فرصة لتشكل الضباب، والضباب الخفيف على مناطق متفرقة، لافتاً إلى أن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً على بعض المناطق الداخلية الغربية، وتراوح سرعتها بين 18 و28 كم/‏‏‏س، تصل إلى 38 كم/‏‏‏س على البحر الذي يظل خفيف الموج إلى متوسطه في الخليج العربي وبحر عمان. وأفاد بأن يوم الأحد المقبل سيشهد طقساً صحواً بوجه عام، وتظهر بعض السحب على المناطق الشرقية بعد الظهر، فيما تزداد الرطوبة خلال الليل، وحتى صباح الإثنين الباكر على المناطق الساحلية، على أن تكون الرياح شمالية شرقية، إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تراوح سرعتها بين 16 و26 كم/‏‏‏س، تصل إلى 36 كم/‏‏‏س على البحر الذي يكون خفيف الموج إلى متوسطه في الخليج العربي وبحر عمان.

وأكد المركز أن طقس يوم الإثنين سيظل صحواً بوجه عام، ومغبراً نهاراً، بينما تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط نهاراً لتكون مثيرة للغبار والأتربة، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، لافتاً إلى أن سرعتها ستراوح بين 20 و30 كم/‏‏‏س، تصل إلى 40 كم/‏‏‏س على البحر الذي يصبح متوسطاً إلى مضطرب الموج أحياناً في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عمان.

- الطقس غداً سيستمر

صحواً بوجه عام،

وغائماً جزئياً شرقاً

بعد الظهر.