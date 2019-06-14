«أبوظبي للزراعة» تستقبل مرشحي «الخدمة الوطنية البديلة»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

استقبلت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أمس، المجموعة الأولى من مرشحي الدفعة الثالثة من برنامج الخدمة الوطنية البديلة البالغ عددهم 1300 مرشح، الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية والعديد من المؤسسات الغذائية الوطنية على مستوى الدولة، وذلك لإجراء المقابلات الرسمية مع الجهات المشاركة في البرنامج، حيث تجرى مقابلات المرشحين في مبنى الهيئة بمدينة محمد بن زايد بأبوظبي طوال أيام الأسبوع المقبل، على أن يبدأ البرنامج خلال أغسطس المقبل.

ويبلغ عدد المنشآت الغذائية واللوجستية المشاركة في البرنامج 15 منشأة غذائية من القطاعين الحكومي والخاص تتولى تدريب المنتسبين للبرنامج في أكثر من 44 موقعاً حيوياً على مستوى الدولة.

وتسعى الهيئة بالتنسيق مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية إلى تطبيق أعلى معايير الجودة والتميز في البرنامج التدريبي الذي يهدف إلى ضمان استدامة وتشغيل المنشآت الغذائية الحيوية كافة في أوقات الطوارئ والأزمات، بسواعد وطنية قادرة على تحمل المسؤولية تجاه مجتمع الإمارات. ويهدف برنامج الخدمة الوطنية البديلة إلى تعزيز قدرات الدولة الدفاعية والأمنية، وتعزيز القيم الوطنية في المجتمع وتنمية العنصر البشري، وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الأمنية في الدولة، وتعزيز قدرة التعافي في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، حيث تتلخص رسالة البرنامج في تأهيل الكوادر المواطنة من منتسبي الخدمة الوطنية البديلة لإدارة وتشغيل المنشآت الغذائية الحيوية لضمان تحقيق الأمن الغذائي في الظروف كافة.

وأكدت الهيئة أن المحافظة على استمرارية عمل المنشآت الغذائية وقت الأزمات بسواعد وطنية تمثل ركيزة مهمة ضمن استراتيجية الأمن الغذائي.