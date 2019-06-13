تحذير من "الأرصاد" لقائدي المركبات

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور، بسبب وجود فرصة تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 800 متر أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة الغربية، خلال الفترة من الساعة 2 وحتى الساعة 8:30 صباح الجمعة.

وتوقع المركز، أن يكون الطقس غداً الجمعة صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً شرقاً خلال ساعات الظهيرة، ورطباً خلال الليل وحتى صباح الغد الباكر على بعض المناطق الساحلية، مع فرصة تشكل الضباب والضباب الخفيف خاصة شمالاً، لافتاً إلى أن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط نهاراًعلى بعض المناطق الداخلية المكشوفة لتكون مثيرة للغبار، فيما تتراوح سرعتها من 18 كم/س إلى 28 كم/س، تصل إلى 38 كم/س على البحرالذي يكون خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

وأشار المركز إلى أن الطقس غداً سيستمر صحواً بوجه عام وغائماًجزئياً شرقاً بعد الظهر، بينما يكون رطباً ليلاً حتى صباح الغد، مع فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف على مناطق متفرقة، لافتاً إلى أن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً على بعض المناطق الداخلية الغربية، وتتراوح سرعتها من 18 كم/س إلى 28 كم/س، تصل إلى 38 كم/س على البحر الذي يظل خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

وأفاد بأن يوم الأحد المقبل سيشهد طقس صحو بوجه عام، وتظهر بعض السحب على المناطق الشرقية بعد الظهر، فيما تزداد الرطوبة خلال الليلوحتى صباح الاثنين الباكر، على المناطق الساحلية، على أن تكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تتراوح سرعتها من 16 كم/س إلى 26 كم/س، تصل إلى 36 كم/سعلى البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.