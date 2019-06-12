الطقس صحو.. وغائم جزئياً ومغبر أحياناً

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، خلال ساعات اليوم، صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً، ومغبراً أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً، خلال فترة ما بعد الظهر.

وتوقع أن يكون الطقس رطباً، خلال الليل وصباح الغد على السواحل، أما الرياح فتكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتنشط أحياناً على بعض المناطق الداخلية، خلال ساعات النهار، وتكون مثيرة للغبار والأتربة، وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، خصوصاً شرقاً.

أما عن حركة الرياح، فتوقع المركز أن تكون جنوبية غربية - شمالية غربية، بسرعة تراوح بين 20 و30 كيلومتراً في الساعة، تصل إلى 45 كيلومتراً في الساعة أحياناً. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط. ويحدث المد الأول عند الساعة السابعة و43 دقيقة، والثاني عند الساعة التاسعة و40 دقيقة. ويحدث الجزر الأول عند الساعة الثانية و22 دقيقة، والجزر الثاني عند الساعة الرابعة ودقيقة.