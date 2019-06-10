طقس غائم جزئياً ورطب خلال الليل

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً شرقاً عند الظهر ورطباً نسبياً خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض المناطق الداخلية قد تكون مثيرة للغبار والأتربة.

كما توقع المركز ان تكون حركة الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية /‏ 20- 32كم/‏س، تصل إلى 40 كم/‏س أحياناً.

والموج في الخليج العربي يكون خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 19:46 والمد الثاني 06:14 والجزر الأول عند الساعة 12:17.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند 15:31 والمد الثاني عند الساعة 03:51، والجزر الاول عند الساعة 43: 08 والجزر الثاني 22:06.