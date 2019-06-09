طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً، إلى غائم جزئياً بوجه عام، مغبراً أحياناً، مع تكوّن بعض السحب على المناطق الشرقية بعد الظهر، ويصبح رطباً نسبياً مع الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتنشط أحياناً على بعض المناطق الداخلية، وقد تكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة.

وأفاد المركز بأن حركة الرياح ستكون جنوبية غربية - شمالية غربية/‏‏ 20- 32كم/‏‏س، تصل إلى 40 كم/‏‏س أحياناً، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 18:44، والثاني عند الساعة 05:04، والجزر الأول عند الساعة 11:26، والجزر الثاني عند الساعة 23:03، ويكون الموج في بحر عمان خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند 14:34، والمد الثاني عند الساعة 02:18، والجزر الأول عند الساعة 7:48، والجزر الثاني 20:54.