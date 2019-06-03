سحب ركامية وأمطار متوقعة خلال أيام العيد

المصدر: أشرف جمال ــ أبوظبي

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن يوم 21 يونيو الجاري سيشهد أطول نهار في السنة، إيذاناً ببدء فصل الصيف، حيث تشهد درجات الحرارة زيادة تصل إلى ثلاث درجات مئوية مقارنة بشهر مايو الماضي، فيما توقّع المركز أن يشهد الطقس خلال أيام عيد الفطر المبارك تغيراً ملحوظاً من خلال ازدياد فرص تكوّن سحب ركامية مصحوبة بسقوط أمطار في بعض المناطق من الدولة.

وتفصيلاً، ذكر المركز الوطني للأرصاد أن شهر يونيو الجاري، وتحديداً خلال الثلث الأخير (يوم 21 يونيو)، ستتعامد الشمس ظاهرياً على مدار السرطان (23.27 درجة شمالاً)، حيث تشهد الدولة أطول نهار في السنة، وبالتالي تزداد درجات الحرارة على مناطق مناطق الدولة، إيذاناً ببدء فصل الصيف، كما تزداد متوسطات درجات الحرارة خلال شهر يونيو عن شهر مايو بمقدار درجتين إلى ثلاث درجات مئوية تقريباً.

وقال المركز: «يضعف ويتراجع تأثير المرتفع الجوي السيبيري على الدولة خلال هذا الشهر، وتؤثر المنخفضات الحرارية في المنطقة، حيث يمتد تأثير المنخفض الهندي الموسمي الممتد على الدولة من جهة الشرق في معظم فترات الشهر، كما تظهر كميات من السحب أحياناً على بعض المناطق، مع احتمالات تكون السحب الركامية على الجبال الشرقية في ساعات ما بعد الظهر، وتزداد فرص تكون السحب الركامية مع تقدم الأيام في هذا الشهر، قد يتخللها سقوط أمطار».

ولفت إلى أن نسبة الرطوبة في الهواء تقل قليلاً خلال هذا الشهر، مقارنة بشهر مايو، خصوصاً النصف الثاني منه، حيث تضعف فرص تشكل الضباب والضباب الخفيف، ويقل تكرار حدوثه، خصوصاً في النصف الثاني.

وأوضح أن متوسط درجة الحرارة خلال هذا الشهر يراوح ما بين 33 و35.1 درجة مئوية، إذ يكون متوسط درجة الحرارة العظمى ما بين 39.7 و42.2، والصغرى ما بين 26.6 و28.8 درجة مئوية، فيما يكون متوسط سرعة الرياح 13 كم/‏‏‏ساعة، ومتوسط الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر 42%، مؤكداً أن أعلى كمية أمطار سجلتها الدولة في هذا الشهر كانت 44.0 ملم على «وتييد» سنة 2007.

وعن الحالة الجوية خلال أسبوع عيد الفطر المبارك، توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً على بعض المناطق الغربية الساحلية والداخلية خلال الليل وصباح الغد الباكر، لافتاً إلى وجود فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف نتيجة لتعرض المنطقة لامتداد منخفض جوي سطحي على شمال وشرق الدولة، مصحوباً بامتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا. فيما تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً على المناطق الداخلية، وتراوح سرعتها بين 18 كم/‏‏‏س و28 كم/‏‏‏س، تصل إلى 38 كم/‏‏‏س على البحر، الذي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأوضح المركز أن الطقس غداً سيظل صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً، ومغبراً أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية بعد الظهر، مشيراً إلى أن الطقس سيكون رطب ليلاً وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الغربية الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.

ولفت إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً على المناطق الداخلية، وتكون مثيرة للغبار أحياناً، وتراوح سرعتها بين 18 كم/‏‏‏س و28 كم/‏‏‏س، تصل إلى 42 كم/‏‏‏س على البحر، الذي يبقى خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ونوّه المركز إلى أن طقس الأربعاء المقبل سيكون صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً، ومغبراً أحياناً، مع استمرار فرصة تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والداخلية بعد الظهر، قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً على المناطق الداخلية، وتكون مثيرة للغبار والأتربة أحياناً، وتراوح سرعتها بين 18 كم/‏‏‏س و30 كم/‏‏‏س، تصل إلى 42 كم/‏‏‏س على البحر الذي يظل خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وعن حالة الطقس نهاية الأسبوع، أفاد المركز بأن يوم الخميس المقبل سيكون غائماً جزئياً بوجه عام، ومغبراً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والجنوبية بعد الظهر، يصاحبها سقوط بعض الأمطار، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً على المناطق الداخلية، وتكون مثيرة للغبار والأتربة أحياناً، وتراوح سرعتها بين 18 كم/‏‏‏س و30 كم/‏‏‏س تصل إلى 42 كم/‏‏‏س على البحر، الذي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.