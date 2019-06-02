أمطار وتغير في الطقس خلال أسبوع العيد

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الحالة الجوية في الدولة تغيراً خلال أسبوع عيد الفطر المبارك، إذ يكون الطقس صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً على بعض المناطق الغربية الساحلية والداخلية خلال الليل وصباح الغد الباكر، لافتاً إلى وجود فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف نتيجة لتعرض المنطقة لامتداد منخفض جوي سطحي على شمال وشرق الدولة، مصحوباً بامتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا.

وأوضح المركز أن الطقس سيشهد فرصة لتكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والداخلية، قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار حتى الخميس المقبل، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً على المناطق الداخلية، وتكون مثيرة للغبار والأتربة أحياناً، وتتراوح سرعتها من 18 كم/س إلى 30 كم/س، تصل إلى 42 كم/س على البحر الذي يظل خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.