المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

أسعار

لاحظ قراء ارتفاع أسعار الغرف الفندقية بنسب مبالغ فيها خلال عطلة عيد الفطر، مشيرين إلى أن كثيراً من الفنادق استغلت عدم سفر العديد من الأسر إلى خارج الدولة ورفعت أسعارها.

واجهات

يهمل أصحاب بنايات في العديد من المناطق عمليات النظافة الدورية لواجهات بناياتهم، الأمر الذي يشوه المظهر الحضاري، ويحجب الرؤية نسبياً عن السكان.

فواكه

لاحظ أصحاب متاجر ومتسوقون أن مبيعات الفواكه تراجعت بشكل ملحوظ خلال شهر رمضان، وتراجعت معها أسعار بعض الأصناف، الأمر الذي يتوقع أن يتغير بعد العيد لتعود نسب الإقبال على الفواكه إلى ما كانت عليه.

اقتطاع

اشتكى متقدمون للحصول على قروض من البنوك إلزامهم بتواريخ إقطاعات شهرية مبكرة، حيث لا تكون رواتبهم قد نزلت في حساباتهم بعد، الأمر الذي يعرضهم لغرامات مالية متكررة بدعوى تأخر السداد عن الموعد المحدد.

تسول

حذر قراء من انتشار ظاهرة التسول التي يمارسها أشخاص تقلهم مركبات ليست إماراتية غالباً، ويدعون أن نقودهم نفدت وأصبحوا في حاجة ماسة للطعام والشراب والوقود، داعين من يواجه مثل هؤلاء إلى الإبلاغ عنهم.

مياه

طالب قراء الجهات المعنية الاتحادية والمحلية إلى تصنيف شركات توزيع المياه الخاصة بالشرب، وذلك ليتمكن المستهلكون من معرفة المياه الجيدة من الأقل جودة.

لغة

اشتكى موظفون في جهات حكومية وخاصة قصر مراسلات الموارد البشرية والقرارات والتعاميم على اللغة الإنجليزية، مشيرين إلى أن ذلك يوقع كثيرين منهم في مشكلات نتيجة عدم إتقانهم هذه اللغة بشكل تام.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com