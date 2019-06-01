المصدر: الامارات اليوم-دبي

عيادة

راجعت قارئة عيادة العيون في مستشفى عجمان التخصصي، وفقاً لموعد مسبق، بعدما أخذت إذناً من دوامها، لكنها فوجئت بأن الموعد ألغي بسبب اضطرار الطبيب للمغادرة، متساءلة عن السبب الذي يمنع المستشفى من الاتصال بالمرضى لإبلاغهم بتأجيل المواعيد؟

خدوش

عثر مواطن على ورقة في زجاج مركبته الأمامي، كتب عليها «رمضان كريم لقد تسببت لمركبتك في بعض الخدوش بسبب خروجي الخاطئ»، لكنه لم يجد أي رقم هاتف مرفق للتواصل مع المتسبب.

نفايات

دعا قراء الجهات البلدية المختصة إلى التفتيش على غرف النفايات في المباني والأبراج السكنية، مشيرين إلى أنها تحوّلت في كثير من المباني إلى مكاره صحية تنبعث منها الروائح الكريهة، فضلاً عن كونها مرتعاً للحشرات، وذلك بسبب سلوكيات بعض السكان وإلقاء النفايات في غير الأماكن الصحيحة.

ألعاب

لاحظ قراء أن أسعار الألعاب الإلكترونية والكهربائية في المراكز التجارية مرتفعة بشكل مبالغ فيه، مشيرين إلى أن الأسر تضطر إلى إنفاق مبالغ كبيرة في الأعياد، مقابل استخدام أطفالها عدداً قليلاً من تلك الألعاب، داعين الجهات المعنية إلى التدخل لخفضها.

خياطة

قالت قارئات إن العديد من الخياطين اعتذروا عن استقبال طلبات تفصيل الملابس قبل العيد، بعدما تجاوزت الطلبات طاقة إنتاجهم القصوى، ولم يعد بمقدورهم الانتهاء منها قبل العيد، فيما رفع آخرون أسعارهم.

مواقف

يشتكي مراجعون لمستشفى سليمان الحبيب، في مدينة دبي الطبية، سوء أوضاع مواقف المركبات وصغر حجمها وقلة عددها، داعين إدارة المستشفى إلى حل المشكلة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com