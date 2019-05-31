«نور دبي» تطلق 4 مبادرات إنسانية تزامناً مع «عام التسامح»

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أطلقت مؤسسة نور دبي، إحدى مبادرات محمد بن راشد العالمية، بالتعاون مع مجلس الشباب في هيئة الصحة بدبي، أربع مبادرات خيرية، تزامناً مع «عام التسامح»، وشهر رمضان المبارك، يستفيد منها نحو 20 ألف شخص، تتضمن تقديم فحوص طبية مجانية، وتوزيع نظارات على مرضى ضعف النظر.

وقالت المديرة التنفيذية لمؤسسة نور دبي، الدكتورة منال تريم، إن المؤسسة تعمل على تنفيذ حزمة من البرامج الخيرية والإنسانية، تزامناً مع «عام التسامح»، وشهر رمضان المبارك، في المساجد والكنائس، لضمان حصول أكبر عدد من المرضى على فحوص مجانية، ونظارات للقراءة.

وأفادت تريم بأن المؤسسة أطلقت مبادرة إنسانية مجتمعية، تمكن من خلالها أئمة المساجد من إجراء فحص النظر للمصلين، خصوصاً من يعانون مشكلات في العين، وتوزيع نظارات القراءة على المصلين، الذين يعانون ضعف النظر في شهر رمضان المبارك، لتشجيعهم ولتسهيل قراءة القرآن الكريم.

ولفتت إلى أن هذه المبادرة تنفذ للسنة الثانية على التوالي، بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، مشيرة إلى أنها وزعت العام الماضي، 3000 نظارة قراءة مجانية، في 29 مسجداً، فيما تعتزم خلال العام الجاري رفع أعداد المستفيدين بتوزيع 12 ألف نظارة مجانية، وتنفذ المبادرة في أيام الجمعة في مساجد دبي المختلفة.

وأضافت تريم أن المؤسسة أطلقت أيضاً حملة «رؤية التسامح» وهي حملة صحية توعوية، تهدف إلى توفير فحوص طبية مثل (فحوص العين وفحوص الأسنان والضغط والسكر) في مختلف بيوت العبادة مثل الكنائس، والمساجد في جميع أنحاء الإمارات، تكريساً لأهداف «عام التسامح»، بمشاركة 40 متطوعاً من مجلس شباب هيئة الصحة إلى جانب مركز التبرع بالدم.

وتهدف الحملة الوصول إلى نحو 3000 مستفيد، من خلال توفير فحوص مجانية، عبر عيادة العيون المتنقلة، مشيرة إلى أنها نفذت زيارة خاصة ضمن الحملة أخيراً في كنيسة القديس فرانسيس في جبل علي.

وكشفت تريم عن إطلاق حملة التسامح العلاجية، التي تنفذ على ثلاث مراحل، تمثلت المرحلة الأولى في إطلاق حملة، ومسابقة داخلية خلال شهر رمضان المبارك للتبرع عبر الرسائل النصية القصيرة sms، بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي، لموظفيها، من أجل جمع التبرعات لتمويل مخيم علاجي خارج الدولة، يشارك ثلاثة قطاعات من هيئة الصحة وهي «الإدارة العامة، مؤسسة دبي للرعاية الصحية، مؤسسة دبي للضمان الصحي».

وتابعت أن المرحلة الثانية تتمثل في إطلاق الحملة التطوعية للمخيم العلاجي خارج الدولة في شهر يونيو، حيث يتم اختيار الفائزين، فيما تتمثل المرحلة الثالثة في تنفيذ الحملة العلاجية في المخيم العلاجي خارج الدولة حسب الجدول.

«سحوركم علينا»

أطلقت مؤسسة نور دبي، حملة «سحوركم علينا»، حيث تشارك العيادة المتنقلة للمؤسسة في الحملة، التي ينظمها مجلس شباب هيئة الصحة في دبي، عبر توفير فحوص العيون، وتوزيع نظارات مجاناً، وتوفر الحملة فحوصاً طبية ووجبات السحور لفئة العمال بجانب المساجد، كل سبت وثلاثاء خلال شهر رمضان.