توزيع 2.7 مليون درهم "زكاة المال" على 925 أسرة في عجمان

المصدر: الإمارات اليوم – عجمان

وزعت جمعية الإحسان الخيرية بعجمان "زكاة المال" على 925 أسرة متعففة، بمبلغ 2,706,109 درهم "زكاة مال" من إجمالي 10 ملايين درهم قدمها بنك دبي الإسلامي، لتوزيعها على الحالات المستحقة للزكاة على دفعات شهرية، بمبالغ متفاوتة بعد دراسة أوضاعها المادية وعدد أفرادها، إضافة إلى الحالات الإنسانية المستحقة للزكاة بناء على الضوابط الشرعية والوقوف على وضع الأسر ذات الدخل المحدود، استمراراً في تقديم المساعدات الإنسانية والمشاركة في الخدمة المجتمعية.

وقام المدير التنفيذي للجمعية الدكتور حقي إسماعيل بمشاركة جابر الوادعي رئيس وحدة دعم الخدمات المجتمعية بالإنابة في بنك دبي الإسلامي، بتوزيع المبالغ النقدية على مستحقيها من الأسر المحتاجة والمتعففة التي تعاني ضيق ذات اليد، والمساهمة في توفير حياة كريمة لهم، بما يساهم في توفير احتياجات هذه الأسر وتأمين متطلباتها الضرورية.

وقال الدكتور حقي إسماعيل إن "زكاة المال" تساهم في إعانة الكثير من الأسر على توفير احتياجاتها الضرورية، إضافة إلى إدخال السرور إلى نفوس المحتاجين، استمراراً في تقديم المساعدات الإنسانية والمشاركة في الخدمة المجتمعية، بما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية لجمعية الإحسان التي تتوافق مع مبادرات "عام التسامح"، وانطلاقاً من مسؤوليتها تجاه ذوي الدخل المحدود، وتقديم العون والمساعدة لأكثر من 6000 أسرة متعففة تكفلها الجمعية داخل الدولة.