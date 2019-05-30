المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

أسعار

لاحظ قراء أن خياطي «الكنادير» و«العبايات» رفعوا أسعارهم قبيل العيد بشكل ملحوظ، داعين الجهات المعنية لمراقبة سوق الخياطين وبيع الأقمشة والأحذية الرجالية في هذه الأيام، حيث يكثر الطلب على الألبسة.

تهور

دعا سائقون الجهات الشرطية، في الدولة، إلى تركيب كاميرات في الشوارع الرئيسة المزدحمة، لرصد السائقين الذين ينعطفون يميناً ويساراً، بطريقة سريعة ومتهورة لتخطي المركبات، مستغلين مسافة الأمان بين المركبات، وإيقاع المخالفات بحقهم.

مواقف

توقع قراء أن تزدحم المراكز التجارية في أيام عيد الفطر، بطريقة ملحوظة، بسبب تأخر الإجازات وبقاء العديد من الأسر داخل الدولة، انتظاراً لانتهاء العام الدراسي، داعين إدارات تلك المراكز إلى الاستعداد لتنظيم المواقف، لمنع الاختناقات المرورية داخلها، على غرار ما حدث في بعض المواسم.

تحديث

استغرب متعامل مع بنك دبي الإسلامي عدم قبول البنك تحديث بياناته عن طريق التطبيق الخاص بالبنك أو الموقع الرسمي، بشأن تجديد الإقامة والهوية، مشيراً إلى أن البنك أعلن عن هذه الخدمة، لكنه لا يعمل بها، بينما يحتاج المتعاملون إلى وقت طويل يصل إلى أكثر من ساعة، لتحديث البيانات بزيارة أحد الفروع.

مدواخ

طالب أولياء أمور بمنع استيراد «المداوخ» نهائياً، وحظر بيعه بمحال البقالة، لما له من تأثير مدمر في الشباب مع تغليظ العقوبة على من يبيعه.

صالونات

اقترح قراء تسعير الخدمات في صالونات الحلاقة الرجالية، وكتابة لائحة بهذه الأسعار توضع بمكان بارز في تلك المحال، وذلك لوجود عشوائية في تسعير هذه الخدمات لدى الكثير من الصالونات.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com