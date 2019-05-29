بالفيديو ..أهالي الشارقة يشيعون جثمان الطفل ضحية المبيدات الحشرية

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة:

شارك مئات الأهالي من المقيمين والمواطنين في مسجد الصحابة بالشارقة بعد صلاة العصر اليوم في تشييع جثمان الطفل خزيمة البالغ من العمر 10 أعوام، والذي توفي نتيجة استنشاقة لمادة سامة استخدمت لمكافحة الحشرات في شقة مجاورة لمسكنه، وسط حالة من الحزن الشديد من أسرته وأقاربه.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم الجمعة الماضي عندما وصل الطفل بعد نقله إلى مستشفى القاسمي بالشارقة متوفي، نتيجة استنشاقة لمادة سامة تستخدم لمكافحة الحشرات، بعد أن تسربت إلى منزل أسرته من خلال فتحات التكييف من منزل مجاور لهم، حيث أصيبت شقيقته التوأم وأمه ووالده بحالات اختناق نتيجة استنشاقهم لنفس المادة السامة، وذلك بمنزلهم بإحدى المناطق بالإمارة.

أهالي الشارقة يشيعون جثمان الطفل ضحية المبيدات الحشرية#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/xz9Z4qexqJ — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) May 29, 2019