إسلامية دبي: 20 درهماً الحد الأدنى لزكاة الفطر

المصدر: محمد عبد العاطي-دبي

قالت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي إن مقدار زكاة الفطر هذا العام يتراوح بين 20 و25 درهماً عن الفرد.

وأكدت في بيان نشرته أمس في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً، كما ذهب إلى ذلك كثير من أهل العلم، والمقدر ثمنه هذه الأيام بنحو 20 إلى 25 درهما.

وكانت الدائرة شددت في فتوى سابقة لها على ضرورة الحرص التام على إخراج الزكاة في وقتها، بحيث لا تغرب شمس يوم العيد، حتى تكون قد وصلت للمستحقين، مشيرة إلى أن تعجيلها قبل الصلاة أفضل؛ لندب الشارع لذلك ندباً حثيثاً.

وأشارت إلى أن زكاة الفطر واجب على كل مسلم عنده من المال ما يفضل عن قوت نفسه، ومن يعول يوم العيد، وليلة العيد، يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه، وعمن تلزمه نفقته من أولاده وبناته وأبويه.