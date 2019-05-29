تسليم أبناء المواطنات وثائق الجنسية قريباً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أفاد رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية علي محمد الشامسي، أن الهيئة وضعت برنامجاً زمنيّاً لاستكمال كافة الخطوات المتعلّقة بتسليم وثائق الجنسيّة للمشمولين من أبناء المواطنات، وسيتمّ الإعلان عنه قريباً وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة، وبحيث يصبح بمقدورهم ممارسة حياتهم كمواطنين والاستفادة من المبادرات والمشاريع والخدمات التي تحرص القيادة الرشيدة على توفيرها لأبناء الوطن.

وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق أنه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وبمتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أنجزت الهيئة كافة الإجراءات المتعلقة بمنح الجنسية لـ 3354 من أبناء المواطنات.

وصرح رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية علي محمد الشامسي، أنّ المواطنة ليست مجرّد امتيازات وحقوقا فقط، بل واجبات والتزامات وعطاء وانتماء وإخلاص وولاء ووفاء، داعياً المستفيدين من المبادرة إلى شحذ الهمم واعتبار هذا الإنجاز محطة لانطلاقة جديدة نحو آفاق جديدة في خدمة الوطن والمساهمة في رفع رايته ورفد مسيرته بالمزيد من الإبداع والتفاني في العطاء.

ورفع أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة على توجيهات سموه بإنجاز كافة الإجراءات المتعلقة بمنح الجنسية لـ (3354) من أبناء المواطنات.

وقال إنّ هذه المكرمة التي جاءت بالتزامن مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك أدخلت البهجة والفرح على قلوب شريحة واسعة من أبناء مجتمع الإمارات وجعلت عيد أسرهم عيدين، مشيداً بتوجيهات سموه الدائمة ببذل كل جهد ممكن من شأنه أن يسعد أبناء وبنات الإمارات ويحقق لهم الاستقرار الأسري والحياة الكريمة والمستقبل المشرق.

كما رفع الشكر والامتنان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على رعاية سموهما واهتمامهما بكافة جوانب حياة المواطنات وأبنائهن من غير المواطنين وحرص سموهما على طمأنتهن على مستقبل فلذات أكبادهن.

وأضاف أنّ استكمال إجراءات شمول هذه الكوكبة من أبناء المواطنات بمظلّة المواطنة الإماراتية جاء بفضل المتابعة الحثيثة من قبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الذي لم يأل جهداً في سبيل متابعة إنجاز هذا الملف وتحقيق طموحات وأحلام المشمولين فيه.

وهنأ الشامسي كافّة من شملتهم هذه المكرمة وقال: "نرحب بكم جميعاً أعضاء فاعلين في أسرتنا الإماراتية الكبيرة ونتطلّع إلى مساهمتكم الفاعلة في خدمة الوطن في مختلف ساحات العطاء والبناء وأن تشكّلوا إضافة نوعية تساهم في تعزيز مسيرة الازدهار والتنمية".