المصدر: دبي-الامارات اليوم.

دفع

اشتكى متسوقون تراجع أعداد المحاسبين (الكاشير) في بعض فروع «كارفور»، الأمر الذي أدى إلى تزاحم الزبائن أمام صناديق الدفع.

أسنان

تبالغ بعض عيادات الأسنان في كلفة العلاج، لاسيما تلك التي لا يغطيها التأمين، مثل عمليات التقويم، إذ تصل إلى نحو 25 ألف درهم، في حين أن زراعة السن تحتاج إلى 4000 درهم.

أرز

اشتكت قارئة فساد أكياس أرز تباع ضمن عروض بمتجر معروف، مؤكدة صعوبة إرجاعها، نظراً لاكتشاف فسادها بعد طهوها.

مواقع

حذّر قرّاء من وجود مواقع غير مرخصة تبيع سلعاً عبر الإنترنت، مشيرين إلى أنها تطرح أجهزة إلكترونية بأسعار رخيصة، لكن عند التسلّم يفاجأ الزبائن بأنها مقلّدة أو معيوبة.

متسولون

يشكو سكان في منطقة الممزر كثرة المتسولين في المنطقة، ورغم أنهم أبلغوا الجهات المعنية أكثر من مرة بالمشكلة، إلا أن الظاهرة تتزايد.

حيوانات

اشتكت قارئة انتشار كلاب وقطط تركها أصحابها طليقة من دون الإمساك بها في منطقة الخالدية في أبوظبي، موضحين أنها تثير ذعر المارة وخصوصاً الأطفال.

الدليل

طالب قرّاء بتحديث خدمات استعلامات الدليل الخاص بالهواتف، مشيرين إلى أن الكثير من الأرقام قديمة وغير مستخدمة حالياً، وتم تغييرها من دون توافر الأرقام الجديدة.

إلغاء

رصد متعاملون مع بنوك قيام بعض المصارف بإلغاء بطاقات الائتمان من دون سبب، وفي بعض الأوقات دون إعلام العملاء بإلغاء تلك البطاقة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com