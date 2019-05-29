برنامج لقياس ملوثات الهواء بالدوائر الحكومية في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

أطلقت هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة ضمن سعيها لرفع مستوى الوعي البيئي في الإمارة، برنامجاً لقياس ملوثات الهواء في الدوائر الحكومية حرصاً منها على نشر التوعية بأهمية جودة الهواء الداخلي في بيئة العمل وتأثيره الإيجابي على إنتاجية الموظف.

وضمن فعاليات البرنامج قام فريق فني من الهيئة بقيادة المدير العام الدكتور سيف محمد الغيص بزيارة هيئة الحكومة الإلكترونية التقى خلالها بمديرها العام المهندس أحمد بن سعيد الصياح، وعدد من فريق عمل هيئة الحكومة الإلكترونية.

وتم خلال الزيارة مناقشة أهمية جودة الهواء الداخلي واستعرض أهم أسباب تلوثه، والأضرار المحتملة جراء وجوده في حياة الفرد، كما عرض كيفية التقليل من هذا التلوث.

ودارت بعض المناقشات بينه وبين موظفي الحكومة الإلكترونية حول هذا الموضوع وأجاب على تساؤلاتهم. وقام الفريق الفني باختبار عينات الهواء في المرافق المختلفة لهيئة الحكومة الإلكترونية لدراستها بعد استخلاص النتائج. كما تنوي الهيئة تعميم البرنامج على مختلف الدوائر والهيئات في الإمارة.