قرار بشأن عطلة العيد في الشارقة

المصدر: الإمارات اليوم ـ الشارقة

أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة أن عطلة عيد الفطر المبارك لدوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة تبدأ اعتباراً من يوم الأحد 28 رمضان لعام 1440 هـ الموافق 2 يونيو 2019م ولمدة أسبوع ، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 9 يونيو 2019م . مع مراعاة الدوائر التي تعمل بنظام الوردية.

ورفع عضو المجلس التنفيذي للشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية الدكتور طارق سلطان بن خادم بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة خاصة والأمتين العربية والإسلامية عامة بمناسبة عيد الفطر المبارك سائلاً الله أن يعاد على الجميع بالخير واليمن والبركات.