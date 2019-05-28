تحوّل جديد في الطقس الخميس المقبل

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

وقّع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام، مع تكون السحب الركامية بعد الظهر على بعض المناطق الشرقية والداخلية، واحتمال سقوط الأمطار.

وأشار المركز إلى أن الطقس غداً سيظل غائماً جزئياً بوجه عام، مع استمرار تكون السحب الركامية بعد الظهر على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، وكذلك احتمال سقوط الأمطار، فيما أكد أن يوم الخميس المقبل سيشهد تحولاً في الطقس ليصبح صحواً إلى غائماً جزئياً، خاصة جنوباً، ومغبر أحيانا نهاراً، فيما تبقى الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار والأتربة، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، على أن تتراوح سرعتها من 20 كم/س إلى 30 كم/س، تصل إلى 44 كم/س على البحر الذي يظل خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.