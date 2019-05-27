"الشؤون الإسلامية" تحدد قيمة زكاة الفطر ووقت إخراجها

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

حدد المركز الرسمي للإفتاء بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، قيمة زكاة الفطر لهذا العام بمبلغ 20 درهماً عن الفرد، توجّه للفقراء والمساكين، لافتاً إلى جواز دفع قيمتها للجهات الخيرية والإغاثية الرسمية.

وأكدت فتوى رسمية صادرة عن المركز، وجوب إخراج زكاة الفطر على كل مسلم سواء عن نفسه أو عن ذويه من يتولى أمرهم، كما أجازت الفتوى إخراج هذه الزكاة مع بداية شهر رمضان المبارك، وحتى قبل صلاة العيد بيوم أو يومين، مشددة على أن هذه الزكاة لا تسقط بمضي وقتها، لكونها حقا للفقراء والمساكين.

وقالت :"يجب على من نسي إخراج زكاة الفطر لما بعد صلاة العيد، دفعها حين يتذكر أو يتيسر له ذلك"، موضحة أنه يجوز نقل زكاة الفطر إلى غير البلد الذي يقيم فيها صاحبها إذا كان ينقلها لمن هو أشد فقراً، أو بينهم وبين صاحب زكاة الفطر رحم.