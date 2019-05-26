طقس مغبرّ.. وغائم جزئياً

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، اليوم، صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً، ومغبراً أحياناً مع ارتفاع في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وذكر المركز، في نشرته اليومية، أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية 18 - 30 كيلومتراً في الساعة، تصل إلى 38 كيلومتراً في الساعة أحياناً.

وتوقع المركز أن يكون الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:52، والثاني عند الساعة 05:18، والجزر الأول عند الساعة 12:05، والثاني عند الساعة 23:37.

وأشار إلى أن بحر عمان سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:28، والثاني عند الساعة 02:51، والجزر الأول عند الساعة 08:20، والثاني 22:13.