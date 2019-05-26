تحذير جديد صادر عن "الأرصاد"

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

حذّر المركز الوطني للأرصاد، من وجود فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية الغربية، خلال الفترة من الساعة 02:00 وحتى الساعة 08:00 صباح اليوم الأحد.

وتوقّع المركز أن يكون طقس اليوم الأحد، صحواً إلى غائماً جزئياً، مع وجود فرصة لتكون بعض السحب الركامية شرقاً وقت الظهيرة، فيما تعود الرياح لتصبح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً شرقاً، وتكون مثيرة للغبار والأتربة، على أن تتراوح سرعتها من 15 كم/س، إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يبقى خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأفاد المركز بأن الطقس غداً الاثنين، سيظل صحواً إلى غائماً جزئياً، مع استمرار فرصة تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والجنوبية ظهراً، قد يصاحبها سقوط أمطار، فيما تكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، خاصة مع السحب، وتكون مثيرة للغبار والأتربة، وتتراوح سرعتها من 20 كم/س، إلى 30 كم/س، تصل إلى 45 كم/سعلى البحر الذي يظل خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.