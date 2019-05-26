المصدر: دبي-الامارات اليوم.

حصص

قال طلبة إنهم يضطرون إلى حضور الحصص الدراسية في المعاهد المتخصصة بتعليم اللغات الأجنبية خلال وقت الإفطار، مطالبين المعاهد بتغيير جدول الحصص التي تتزامن مع موعد الإفطار.

غاز

طالب سكان في مدينة العين بوضع ضوابط مشددة على أصحاب المركبات التي تبيع الغاز داخل الأحياء السكنية، وذلك لتسببهم في حالة من الضجيج، باستخدام أدوات بدائية في التنبيه، خلال مرورهم في الأحياء، إلى جانب عدم التزامهم بساعات عمل محددة، واستمرارهم حتى بعد منتصف الليل.

سلع

اقترح مستهلكون على منافذ البيع توضيح أسعار السلع على المنتجات قبل وبعد خضوعها للتخفيضات، خصوصاً في منافذ البيع الكبرى، للتأكد من نسبة التخفيض، والجدوى من العرض الترويجي، وذلك بعدما لاحظوا أن أسعار بعض السلع بعد العرض، هي نفسها قبل العرض.

نظافة

اشتكى سكان بمنطقة البستان في عجمان تردي خدمات النظافة في المنطقة، ما يتسبب في تلوث البيئة وانبعاث روائح كريهة، مطالبين الجهات المختصة بتشديد الرقابة على عمليات نقل النفايات بصورة دورية.

توصيل

اشتكت قارئة قيام موقع إلكتروني (مودانيسا) ببيع ملابس، في عرض يتضمن التوصيل المجاني، لكن عند إدخال طلب الشراء يكتشف المشتري أن عليه إضافة 25 درهماً على الفاتورة كأجرة توصيل.

وجبات

يقوم مواطن في إمارة الفجيرة ببادرة خيّرة اعتادها منذ أكثر من 10 أعوام، بتقديم إفطار رمضاني لأكثر من 500 صائم يومياً، كما يتم توزيع الوجبات بشكل منظم مع تنوعها وصنعها منزلياً.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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sekeek@emaratalyoum.com