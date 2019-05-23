الإمارات تدشّن "تحالفاً إنسانياً" لإغاثة أطفال ونساء "الروهينغا"

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، إطلاق حملة إنسانية جديدة " لدعم ومساندة الأوضاع الإنسانية لنساء وأطفال لاجئي الروهينغا، اعتباراً من غداً الجمعة، ضمن تحالف إنساني يضم 20 مؤسسة إغاثية وخيرية وطنية، بهدف تخفيف معاناتهم وتحسين ظروفهم الراهنة، مؤكدة أن الحملة الجديدة تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وبدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد عصر اليوم بمقر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في أبوظبي، بحضور ممثلين عن عدد من المنظمات الإنسانية والجمعيات الخيرية المشاركة في الحملة.

وفي كلمته بالمؤتمر، أكد الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الدكتور محمد عتيق الفلاحي، أن توجيهات القيادة الرشيدة لمساندة لاجئي الروهينغا تأتي امتدادا للجهود التي ظلت تبذلها الإمارات للحد من معاناة اللاجئين وصون كرامتهم الإنسانية.

وقال الفلاحي :"إن الإمارات كدأبها دائماً سباقة في التضامن مع ضحايا الأزمة خاصة الأطفال والنساء، وعملت منذ الوهلة الأولى من تفاقم قضية الروهينغا، على مساعدتهم وتلبية احتياجاتهم والوقوف بجانبهم، حيث قامت العديد من المنظمات الإنسانية الإماراتية، وعلى رأسها هيئة الهلال الأحمر، بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للاجئين في أماكن تواجدهم المؤقتة، خاصة في بنجلاديش، وساهمت خلال السنوات الماضية بقوة في تعزيز الجهود الدولية للحد من تداعيات الأزمة.