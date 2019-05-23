المصدر: دبي-الامارات اليوم.

عرقلة

اشتكى سائقون من انتشار ظاهرة الوقوف العشوائي لمركبات المصلين في محيط المساجد على الطرق الداخلية، خصوصاً خلال صلاة التراويح، الأمر الذي يتسبب في عرقلة حركة السير، مطالبين بتشديد الرقابة والتوعية.

نفق

أشاد سكان في أبوظبي بالمخارج والمداخل الجديدة التي تم استحداثها، أخيراً، بنفق الشيخ زايد في أبوظبي، إذ أسهمت في اختصار زمن الرحلة بالمركبة لسكان كثير من المناطق المحيطة.

قمصان

طالب متسوقون محال بيع الملابس بالتدقيق في العبارات المكتوبة على القمصان، قبل عرضها للبيع، مشيرين إلى أن بعض تلك العبارات تكون خادشة في بعض الأحيان، وتسيء لقيم وعادات المجتمع.

زحام

اشتكى سائقون من ازدحام المخرج المؤدي من عجمان إلى طريق الشارقة الدائري في أوقات الذروة خلال شهر رمضان، بسبب تكدس السيارات المتجهة إلى أسفل الجسر، مطالبين بدورية تنظم حركة السير في تلك المنطقة.

ترشيد

طالبت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء متعامليها، عبر رسائل نصية على هواتفهم المتحركة، بترشيد استهلاك المياه، ومساندة الهيئة في تغطية العجز المؤقت في المياه.

بوفيهات

لاحظ قراء أن الكثير من المطاعم التي تقدم البوفيهات الرمضانية، خصوصاً في الفنادق، تبالغ في أسعارها، داعين الجهات المعنية، إلى التدخل في تحديد الأسعار، وفقاً لمعايير محددة، بحيث لا يتم تضليل المستهلك.

رسوم

طالب أولياء أمور وزارة التربية والتعليم بمنع المدارس الخاصة من زيادة رسومها خلال العام الدراسي المقبل، مراعاة لظروفهم وتخفيفاً للأعباء المالية المترتبة عليهم.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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sekeek@emaratalyoum.com

sekeek@emaratalyoum.com