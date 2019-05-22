محمد بن زايد وملك الأردن يؤكدان متانة العلاقات التاريخية بين البلدين

المصدر: أبوظبي ـ وام

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية تعزيز العلاقات الأخوية وعددا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد اليوم في قصر البطين بأبوظبي بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والملك عبدالله الثاني بن الحسين بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني.

ورحب سموه في بداية اللقاء بالعاهل الأردني مؤكدا سموه قوة ومتانة العلاقات الأخوية التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على المستويات كافة منذ عهد الشيخ زايد والملك حسين رحمهما الله والحرص المتبادل من قيادتي البلدين على التشاور وتبادل وجهات النظر حول القضايا والمستجدات في المنطقة.

وقال سموه إن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " تولي العلاقات مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أهمية كبيرة وتعمل على دفعها إلى الأمام في المجالات المختلفة بما يصب في خدمة البلدين والشعبين الشقيقين ويحقق الطموحات المشتركة في التنمية والتطور والنهضة.

وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل على التنسيق مع الدول العربية وفي مقدمتها المملكة الأردنية الهاشمية بشأن تطورات الأحداث في المنطقة بما يصون المصالح العربية العليا ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين ويضمن حرية الملاحة في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية الفائقة للعالم كله.

من جانبه شدد جلالة الملك عبدالله الثاني على وقوف الأردن إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة في الحفاظ على أمنها واستقرارها، مؤكدا جلالته أن أمن دولة الإمارات ودول الخليج العربي من أمن الأردن.

وأعرب جلالته عن تقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، على دعمها المستمر للأردن.

وقد أقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مأدبة افطار تكريما لجلالة الملك عبدالله الثاني.

وصدر في ختام زيارة عاهل الأردن إلى الدولة بيان إماراتي - أردني مشترك فيما يلي نصه...

عقد في قصر البطين في العاصمة أبوظبي لقاء بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة وجلالة الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية ركز على العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع بين المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وجلالة الملك عبدالله الثاني قوة ومتانة العلاقات الأخوية التي تربط المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة على المستويات كافة والحرص المتبادل من قيادتي البلدين على التشاور وتبادل وجهات النظر حول القضايا والمستجدات في المنطقة.

وشدد سموه وجلالة الملك عبدالله على أن أمن الأردن والإمارات كان وسيبقى واحدا لا يتجزأ، في إطار العلاقات التاريخية التي شيدتها قيادتا البلدين على أسس من التضامن والتعاون الوثيق، مؤكدين وقوفهما صفا واحدا وتضامنهما المطلق في مواجهة كل التحديات.

وأكد جلالة الملك وقوف الأردن وبكامل إمكانياته إلى جانب الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مواجهة أي تحد يستهدف أمنها واستقرارها، اللذين يشكلان وأمن الخليج العربي ركيزة لأمن واستقرار المنطقة والعالم.

وثمن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وقوف الأردن إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات الإجرامية الأخيرة على سفن تجارية في المياه الإقليمية الإماراتية وبعض المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية مؤكدا سموه أن الأردن يمثل عمقا استراتيجيا مهماً لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وجلالة الملك عبدالله الثاني .. وزيري الخارجية، ورئيسي هيئة الإركان المشتركة في البلدين بإدامة التواصل لتنيسق المواقف إزاء مختلف التحديات، وتكريس آليات العمل المؤسسي، الذي يضمن أعلى درجات التنسيق والتعاون في مواجهة التحديات المشتركة.

وتنفيذا لتوجيهات سموه وجلالة عاهل الأردن ستقوم وحدات من القوات المسلحة في البلدين الشقيقين، واللتين تربطهما علاقات تاريخية ومؤسسية، بإجراء تمرين مشترك في المستقبل القريب في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وجلالة الملك عبدالله الثاني الحرص المطلق على توسيع التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، واتخاذ الخطوات المناسبة التي من شأنها فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي، والسياحي .