«تنفيذي الشارقة» يعتمد الدفعة الثانية من مستحقي منح الأراضي

المصدر: الشارقة - وام

اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، خلال اجتماعه أمس، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، الدفعة الثانية لسنة 2019 من مستحقي منح الأراضي السكنية والتجارية والصناعية في الإمارة.

وقال رئيس دائرة التخطيط والمساحة، المهندس خالد بن بطي المهيري، إن الدفعة الجديدة تضم 650 قطعة أرض على مستوى مدن ومناطق الإمارة، منها 217 أرضاً سكنية، و332 أرضاً صناعية، و101 أرض تجارية.

وكان المجلس ناقش عدداً من الملاحظات التطويرية حول توفير أفضل البيئات العلمية المحفزة لموظفي حكومة الشارقة لاستكمال الدراسات العليا، وصقل مهاراتهم ومعارفهم بأفضل البرامج الأكاديمية والمهنية.

واطلع المجلس على تقرير حول سير العمل في اللجنة الطبية لحكومة الشارقة، حيث استعرض رئيس هيئة الشارقة الصحية عبدالله علي المحيان أبرز الإحصاءات والرسومات البيانية لاجتماعات اللجنة، وأهم التحديات التي تواجهها، مختتماً العرض بعدد من التوصيات التي وجه المجلس بالتنسيق حولها مع الجهات المعنية.

وأصدر المجلس قراراً بشأن التعرفة المرورية للشاحنات في إمارة الشارقة، تضمن عدداً من المواد التنظيمية لمرور الشاحنات وتحصيل التعرفة المرورية الخاصة بها، إضافة إلى جدول الرسوم والمخالفات الخاصة بمرور الشاحنات.