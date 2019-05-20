«الأرصاد»: أمطار مصحوبة بـ «برق ورعد» حتى الأربعاء

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم، غائماً بوجه عام، مع تكوّن السحب الركامية الممطرة يصاحبها برق ورعد أحياناً على مناطق متفرقة، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً لتصبح مثيرة للغبار والأتربة، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، مشيراً إلى أن سرعة الرياح تراوح من 25 كم/‏‏س إلى 35 كم/‏‏س، تصل إلى 50 كم/‏‏س على اليابسة، خصوصاً مع السحب، وعلى البحر الذي يكون متوسط الموج، يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتشهد مناطق متفرقة من الدولة منذ أمس، طقساً غائماً بوجه عام وممطراً، مع تكوّن السحب الركامية التي يصاحبها البرق والرعد أحياناً، نتيجة لتأثر المنطقة بامتداد منخفض جوي سطحي، مصحوباً بامتداد منخفض جوي آخر في طبقات الجو العليا.

وأشار المركز إلى أن الطقس غداً سيكون غائماً بوجه عام، على أن تميل درجات الحرارة للانخفاض، مع استمرار تكوّن السحب الركامية الممطرة يصاحبها البرق والرعد أحياناً على بعض المناطق الداخلية والشرقية، فيما تظل الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار والأتربة، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

ولفت إلى أن سرعة الرياح تراوح من 25 كم/‏‏س إلى 35 كم/‏‏س، تصل إلى 50 كم/‏‏س على اليابسة، خصوصاً مع السحب، فيما يكون البحر متوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وذكر المركز أن طقس الأربعاء سيظل غائماً بوجه عام، مع استمرار تكوّن السحب الركامية الممطرة يصاحبها البرق والرعد أحياناً على المناطق الداخلية والشرقية، بينما تتحول الرياح لتصبح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار والأتربة، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، منوهاً إلى أن سرعة الرياح تراوح من 25 كم/‏‏س إلى 35 كم/‏‏س، تصل إلى 50 كم/‏‏س على اليابسة، خصوصاً مع السحب، وعلى البحر الذي يكون متوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وعن حالة الطقس نهاية الأسبوع، توقع المركز أن يظل غائماً جزئياً إلى غائم على بعض المناطق، يوم الخميس المقبل، مع استمرار تكوّن بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والجنوبية قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار.

وأفاد بأن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار والأتربة، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، فيما تراوح سرعتها من 20 كم/‏‏س إلى 30 كم/‏‏س، تصل إلى 45 كم/‏‏س على اليابسة، خصوصاً مع السحب، وعلى البحر الذي يكون متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.