قمر 13 رمضان يثير جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

أثار ظهور قمر شهر رمضان بدرا مكتملا أمس السبت 13 رمضان جدلا بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي، وتساؤلات بشأن مدى صحة ودقة الحسابات الفلكية لرؤية الهلال.

وقال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء و الفلك، ابراهيم الجروان، لـ " الإمارات اليوم" إن ظهور القمر بدرا أمس السبت (13 رمضان)، تعتبر ظاهرة طبيعية حيث يعرف العرب الأيام البيض بأنها ليلة 13 و14 و15 من الشهر القمري وهي ما تتوافق مع تمام البدر، وكون البدر في أي منهم جائز.

وذكر الجروان أنه وفق الحسابات الفلكية، فإن منتصف الشهر القمري كان الساعة 01:11 من بعد منتصف الليلة الفائتة أي مع بداية اليوم 19 مايو ، مشددا على أن اكتمال القمر في يوم 13 رمضان ليس له علاقة بصحة الرؤية بداية الشهر، متوقعا أن يستمر الجدل بشأن ظهور القمر مكتملا بسبب جهل البعض بالأمور الفلكية.

ويشرق القمر ( البدر) مساء اليوم 14 رمضان ما يطلق عليه القمر الازرق (طبعا لونه عادي وليس ازرق)، وتعود تسميته الأزرق الى فلكلور المزارعين في اميركا الشمالية و شمال غرب اوروبا.

وقال الجروان أن القمر الأزرق أو البدر الأزرق مصطلح يستخدم للإشارة إلى اكتمال إضافي للقمر، إما اكتمال ثالث بدر للقمر في الفصل من فصول السنة المكون من أربع اكتمالات للقمر. أو عندما يشهد سكان الأرض في شهر واحد من التقويم المشترك بدرين "قمرين كاملين" يطلق على تلك الظاهرة تسمية "البدر الأزرق".

وذكر أن الفصل له ثلاثة أشهر ومن الطبيعي أن يظهر القمر البدر فيه 3 مرات ، لكن قد يظهر القمر البدر أحيانا 4 مرات مثل فصل الربيع هذا، ففيه اربع حالات يظهر في القمر البدر وهذه الحالة الثالثة ويطلق عليها القمر الأزرق، أما المفهوم الاخر للقمر الازرق فهو عندما يظهر القمر البدر مرتين في شهر ميلادي واحد، فاذا ظهر البدر في بداية الشهر الميلادي (اول يومين منه) فإنه قد يظهر ايضا في اخر الشهر الميلادي (آخر يومين منه) و الاخر هو البدر الازرق ، ولا تتكرر هذه الحالة الا بعد مرور ما يقارب سنتين ونصف .