أمطار مصحوبة بـ"برق ورعد" وانخفاض في "الحرارة" قريباً

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

تشهد مناطق متفرقة من الدولة اليوم وحتى نهاية الأسبوع، طقس غائم بوجه عام وممطر، مع تكون السحب الركامية التي يصاحبها البرق والرعد أحياناً، نتيجة لتأثر المنطقة بامتداد منخفض جوي سطحي، مصحوباً بامتداد منخفض جوي آخر في طبقات الجو العليا.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً، غائماً بوجه عام، مع تكون السحب الركامية الممطرة يصاحبها برق ورعد أحياناً على مناطق

متفرقة، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً لتصبح مثيرة للغبار والأتربة، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، مشيراً إلى أن سرعة الرياح تتراوح من 25 كم/س إلى 35 كم/س، تصل إلى 50 كم/س على اليابسة، خاصة مع السحب، وعلى البحر الذي يكون متوسط الموج، يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.



وأشار المركز إلى أن الطقس غداً سيكون غائماً بوجه عام، على أن تميل درجات الحرارة للانخفاض، مع استمرار تكون السحب الركامية الممطرة يصاحبها البرق والرعد أحياناً على بعض المناطق الداخلية والشرقية، فيما تظل الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار والأتربة، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.



ولفت إلى أن سرعة الرياح تتراوح من 25 كم/س إلى 35 كم/س، تصل إلى 50 كم/س على اليابسة، خاصة مع السحب، فيما يكون البحر متوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.