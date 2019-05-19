المصدر: دبي-الامارات اليوم.

مخالفات

فوجئ سكان إحدى البنايات بمنطقة التعاون في الشارقة بمخالفات على سياراتهم، بسبب وقوفهم في الشارع الفرعي أمام بناياتهم، رغم أن الشارع يخلو من أي لافتة تمنع الوقوف، وهم معتادون من سنوات على الوقوف فيه.

تبذير

طالب مرتادو مطاعم تقدم بوفيهات رمضانية، بقرارات تلزم الزبائن الذين يهدرون كميات كبيرة من الطعام، من دون داعٍ، بدفع غرامات مالية تذهب لمصلحة الجمعيات الخيرية، وذلك للحد من الممارسات الخاطئة خصوصاً خلال الشهر الكريم.

ميزانية

اشترط مدرب لتجديد عقده مع ناديه زيادة الميزانية المالية المُخصصة لفريق الكرة، من 60 إلى 80 مليون درهم، ليتمكن من المنافسة على أحد مراكز المربع الذهبي، وحجز مقعد للمشاركة في البطولات الخارجية.

صناديق

أفاد سكان بمنطقة النعيمية في إمارة عجمان بأن صناديق تجميع الملابس القديمة (صناديق الصدقة) لا يتم فتحها لفترات طويلة، ما يجعلها مأوى للحشرات والفئران، مطالبين الجهات المعنية بإزالتها ووضعها أمام المحال الكبيرة حتى يستخدمها الناس بصورة أفضل.

جمعية

طالب مواطنون بمنطقة السيوح في الشارقة بتوسعة جمعية الشارقة التعاونية وتحسين خدمة التكييف، وإدراج أصناف ومواد غذائية أكثر تنوعاً، كونها تخدم منطقة حيوية يسكنها عدد كبير من المواطنين.

بريد

اشتكى متعامل مع بريد الإمارات من مطالبته بدفع غرامة، إضافة إلى رسوم تجديد العقد، على الرغم من أنه تقدم بطلب إلغاء قبل بداية العام الجاري، وبمراجعة البريد طالبوه بالدفع أولاً ثم النظر في الإلغاء.

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