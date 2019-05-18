الشارقة تسجل 350 حادثاً بسيطاً يومياً في رمضان

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

أكدت شركة رافد أن دورياتها تخطط أكثر من 350 حادثاً بسيطاً يومياً منذ بداية شهر رمضان، نتيجة عدم تركيز السائقين وعدم ترك مسافة كافية، والانشغال بالهواتف خلال القيادة.

وأفادت، خلال مؤتمر صحافي لإطلاق مشروع «المساعدة على الطرق»، الذي سيخصص 10 آليات لنقل وسحب المركبات المخالفة والمتعطلة على الطرق، والمتضررة من الحوادث، في مدن ومناطق الإمارة، بأنه يتم تخطيط - بشكل يومي منذ بداية عام 2019 - ما يعادل 300 حادث في مختلف مناطق ومدن الإمارة، ولكن شهر رمضان شهد زيادة في عدد الحوادث البسيطة، لافتة إلى أن متوسط زمن الاستجابة كان في الربع الأول من عام 2019، ضمن المعدلات المطلوبة، وهو من 15 إلى 20 دقيقة.

وأكد القائد العام لشرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، أن الخدمة الجديدة «المساعدة على الطرق»، سيكون فريق عملها مشتركاً بين الشرطة و«رافد»، مشيراً إلى أنها دخلت حيز التنفيذ.

وأكد أن نقل المركبات المخالفة داخل إمارة الشارقة، إلى شبك الحجز، ستكون رسومه 400 درهم، مشيراً إلى وجود تنسيق مع «رافد»، لزيادة عدد أسطولها مستقبلاً.

بدوره، أوضح مدير وحدة الحوادث في شركة رافد، عبدالرحمن كنون الشامسي، أنه سيتم ربط جميع الآليات بغرفة العمليات الخاصة بالشركة، مشيراً إلى أن الخدمة الجديدة دخلت حيز التنفيذ، ويستطيع أي شخص طلبها، مبيناً أن رسوم خدمة نقل السيارات من أي مكان داخل إمارة الشارقة سيكون 150 درهماً، عدا خدمة نقل السيارة إلى شبك الحجز الخاص بالشرطة.