ضاحي خلفان يدعو إلى تخصيص وزارة لأصحاب المواهب

المصدر: أمين الجمال - دبي

دعا نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، الفريق ضاحي خلفان تميم، إلى تخصيص وزارة تعنى برعاية شؤون أصحاب المواهب، والتحدث باسمهم داخل الدولة وفي المحافل الدولية، وتركز خططها على الاكتشاف المبكر لمواهبهم في مختلف القطاعات، بما فيها القطاع التعليمي، وتوجيه قبلتهم نحو احتياجات المستقبل، بحسب إبداعاتهم وتخصصاتهم، وتعمل تحت مظلتها جميع الجهات الداعمة والراعية للمبدعين في الدولة، وفق استراتيجيات وأهداف موحدة، بهدف إنشاء حاضنات لأصحاب المواهب.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «مستقبل الموهوب»، أمس، في مجلس ضاحي خلفان تميم، وناقش فيها المتحدثون من خبراء ومتخصصين وتربويين، مستقبل الموهوبين، وأوضاعهم في الدولة، وسبل رعايتهم.

وأكد المتحدثون أن مستقبل هذه الفئة مرهون بحشد الجهات الراعية للموهوبين، ونوعية البرامج المقدمة لدعم المبدعين، ومدى مواكبتها المتغيرات الحديثة في المجالات كافة، وطرائق اكتشافهم، وخطط واستراتيجيات رعايتهم، وترجمة أفكارهم إلى منتجات إبداعية تفيد المجتمعات.

وشهدت الجلسة إطلاق مؤسسة جديدة لدعم المواهب والبحث العلمي، هي «مؤسسة محمد عمر بن حيدر لدعم المواهب والبحث العلمي»، تركز رؤيتها على رعاية الطلبة الموهوبين والمتميزين بحثياً، فضلاً عن ربط طلبة مرحلة التعليم العام بنظام تعليم جامعي متميز بتخصصات فريدة ونادرة، تسهم في تحقيق رؤية الإمارات 2071، من خلال الاتصال والشراكة مع أهم الجامعات في العالم.

وقال الفريق ضاحي خلفان: «إن الإمارات تزخر بالعديد من الكوادر المواطنة من أصحاب المواهب والمبدعين في المجالات كافة، ومنها القطاع النووي، ولهم من الإنجازات ما يستحق تسليط الضوء عليه»، مؤكداً أن رعاية الموهوبين ودعم مسيرتهم، مهمة وطنية، يتشارك فيها المجتمع بمختلف فئاته ومؤسساته، إذ يشكلون الرهان الرابح للمستقبل.

واستعرض مسيرة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين منذ إنشائها قبل 20 عاماً، والتي بدأت بميزانية لا تتجاوز 40 ألف درهم، حتى حققت نتائج مبهرة في تخريج كوادر وطنية مبدعة، مضيفاً: «نحن محظوظون بأن يكون على رأس حكومتنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي يعرف أهمية رعاية الموهوبين، وأطلق مبادرة لاكتشافهم ودعمهم».

وأكد مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، ميرزا الصايغ، أهمية دور الموهوبين في صياغة المستقبل، ودعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة، مشيراً إلى أن استحداث قوائم دقيقة للخريجين من الموهوبين، ووضعهم في مراكز متخصصة للمبدعين، وتوظيف مهاراتهم وفق استراتيجيات ورؤى الدولة، يشكّل ضرورة ملحّة في المرحلة المقبلة.

من جهته، أفاد رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، الدكتور منصور العور، بأن مسيرة دعم ورعاية الموهوبين، تخلق أدواراً جديدة للجامعات في المرحلة المقبلة، موضحاً أهمية إعداد بيئات تعليمية متخصصة لاحتواء المبتكرين، وبناء أجيال العباقرة والعلماء، فضلاً عن إعداد البرامج المتخصصة الموجهة التي تحاكي في مضمونها احتياجات المستقبل، وتنمية وتطوير طرائق التدريس، للارتقاء بمهارات الطلبة العلمية والمهنية.

قياس الذكاء

أكدت عضو جمعية الإمارات للموهوبين، الدكتورة مناهل ثابت، أن عملية اكتشاف الموهوبين تخضع إلى معايير عالمية، وبرامج متخصصة لقياس الذكاء، وتقييم القدرات لدى كل موهوب، فضلاً عن الاختبارات التي تتنوّع وتختلف بحسب التخصص.

وأفادت بأن الجمعية نظمت اختبار الذكاء لأكثر من 200 طالب وطالبة، وأظهرت نتائج الاختبار أن نسبة الذكاء في الدولة تعادل النسب في الدول المتقدمة، موضحةً أن الموهوب هو كل شخص لديه القدرة على التفكير النقدي والإبداعي، ويمتلك سرعة الاستجابة للمشكلة وحلها.

إطلاق مؤسسة محمد عمر بن حيدر لرعاية المواهب والبحث العلمي.