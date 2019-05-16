3 أيام أمطار تشهدها الدولة الأسبوع المقبل

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

تشهد الدولة اليوم طقسا صحوا بوجه عام، وغائما جزئياً أحياناً، فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار على بعض المناطق الداخلية المكشوفة نهاراً، ويكون البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً، غائماً جزئياً إلى غائم على بعض المناطق أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر.

وأشار المركز إلى أن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً على بعض المناطق الداخلية، موضحاً أن سرعة الرياح ستتراوح من 22 كم/س إلى 32 كم/س، تصل إلى 45 كم/س مع السحب على البحر الذي يكون متوسط الموج (قد يضطرب أحياناً مع السحب) في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وأفاد المركز بأن طقس السبت سيظل غائماً جزئياً إلى غائم بوجه عام، مع استمرار تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والغربية، منوهاً إلى احتمال سقوط أمطار من السبت حتى منتصف الأسبوع، على أن يكون البحر متوسط إلى مضطرب الموج، خاصة مع السحب، في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.