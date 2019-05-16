عمومية «ماركة» تقرّر عدم الاستمرار في نشاط الشركة

المصدر: شريف اليماني - دبي

قال رئيس مجلس إدارة شركة ماركة، خالد بن كلبان، إن الجمعية العمومية السنوية للشركة التي عقدت، أمس، أقرّت عدم الاستمرار في نشاط الشركة.

وأضاف بن كلبان في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، أن مجموعة من المستثمرين أضافوا بنداً ينص على التصويت على استمرارية الشركة، إلى جدول أعمال الجمعية العمومية، وصوت أكثر من 90% من الحضور على عدم استمرارية الشركة.

وذكر أن الشركة سترفع نتائج اجتماعها إلى الجهات المعنية لاتخاذ ما تراه مناسباً، وتحديد الإجراءات المترتبة على هذا القرار.

وأكد أن مساهمي الشركة وافقوا على تقرير مدقق الحسابات، وميزانية الشركة، وإبراء أعضاء مجلس الإدارة ومدقق الحسابات عن السنة الماضية.