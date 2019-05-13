إنجاز مبنى «شمس» بـ 30 مليون درهم

المصدر: الشارقة - وام

أعلنت دائرة الأشغال العامة في الشارقة إنجازها المبنى الإداري لمدينة الشارقة للإعلام «شمس»، الذي بلغت الكلفة الإجمالية لإنشائه وتأثيثه 30 مليون درهم. وقال رئيس الدائرة، المهندس علي بن شاهين السويدي، إن العمل في المشروع سبق البرنامج الزمني، بما يسهم في تعزيز مدينة الشارقة للإعلام «شمس» وحضورها الإعلامي، عبر توفير بيئة عمل مناسبة لفرق عملها، من خلال مبنى متكامل مزود بأحدث التقنيات الحديثة في قطاع الإعلام والاتصال. وقالت مديرة إدارة مشاريع المباني في الدائرة، المهندسة علياء الرند، إن تصميم المبنى جاء وفق طراز عمراني يواكب العصر، ويُظهر أهمية معالم المباني الحكومية المميزة.