"التغير المناخي والبيئة" ترفع الحظر عن إستيراد الدواجن من الكويت

المصدر: محمد عبد العاطي-دبي

أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة في بيان نشرته على صفحتها بموقع "تويتر" اليوم رفع حظر استيراد كافة انواع الطيور الحية الداجنة، والبرية وطيور الزينة، والصيصان، وبيض التفقيس، ومنتجاتها ومخلفاتها غير المعاملة حرارياً من دولة الكويت.

وكانت الوزارة أصدرت في فبراير الماضي قراراً بحظر استيراد تلك الأنواع من الكويت، بناء على الإخطار الوارد من المركز الخليجي للإنذار المبكر للأمراض الحيوانية العابرة للحدود، حول تسجيل مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة (H5N8) في دولة الكويت.

وذكرت أن تلك الإجراءات تأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية، المتمثلة برفع معدلات الأمن الحيوي، واستبعاد المسببات المرضية قبل دخولها الدولة، للحيلولة دون دخول فيروس إنفلونزا الطيور، ومنع مخاطره وتأثيراته على صحة وسلامة الدواجن، والمحافظة عليها وكذلك على الصحة العامة، باعتباره من الأمراض المشتركة.