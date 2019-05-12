7 متسابقين يتنافسون في فعاليات اليوم الرابع لـ «دبي الدولية للقرآن»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شهدت فعاليات اليوم الرابع للمسابقة الدولية للقرآن الكريم، إحدى فعاليات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، تنافس سبعة متسابقين على المراكز الأولى بقوة الحفظ والأداء وأصواتهم الندية، بحضور جماهيري وسط أجواء إيمانية وروحانية يتميز بها رمضان دبي، وقد تقدمهم مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، المستشار إبراهيم محمد بوملحة، ونائب رئيس وأعضاء اللجنة.

وتسابق أمام لجنة التحكيم كلٌّ من: أحمد عشيري من المغرب، ودوكوري عمر من الكونغو، وعلي خالد من العراق، ومحمد مأمون من غامبيا، وسيد نوري من أفغانستان، وجميل سيماكولا من أوغندا، ومحمد عبدالله من البرتغال.

وأعرب المدير التنفيذي لقطاع الثقافة والتراث بهيئة دبي للثقافة والفنون، محمد النابودة، عن سعادته البالغة لمشاركتهم ورعايتهم فعاليات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، في ظل تميز المسابقة «23» ونجاحها المتواصل، والحرص على الشراكة الاستراتيجية في هذه المناسبة الرمضانية المميزة، وبما تسعى إليه مسابقات وفعاليات الجائزة لنشر قيم التسامح والمودة والثقافة والمعرفة والعلم النافع بين الشعوب وتعزيزها، وخدمة كتاب الله، والتي هي جزء من هوية وثقافة دولة الإمارات.

• مسابقات وفعاليات الجائزة تسعى لنشر قيم التسامح والمودة والثقافة والمعرفة والعلم.