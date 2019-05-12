87 ضبطية لإحباط دخول مخدر زيت المارغوانا إلى الدولة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي، إبراهيم الكمالي، إن الإدارة حققت زيادة كبيرة في ضبطياتها لمادة زيت المارغوانا المخدرة، التي تستخدم بواسطة السجائر الإلكترونية، إذ وصل عدد ضبطياتها، خلال الربع الأول من العام الجاري، إلى 87 ضبطية، مقارنة بسبع ضبطيات في الربع الأول من العام الماضي، علماً بأن عدد الضبطيات المسجلة خلال العام الماضي بأكمله، بلغ 36 ضبطية.

وأضاف الكمالي أن ضباط التفتيش الجمركي في جمارك دبي يقفون بالمرصاد لمحاولات إدخال المواد المخدرة إلى الدولة، ولديهم أفضل مستوى من المعرفة والخبرة التي تمكنهم من اكتشاف هذه المواد وإحباط دخولها، مستفيدين من دورات التأهيل والتدريب المتقدمة التي تنظمها الدائرة لتزويدهم بالمهارات الضرورية لإنجاز مهامهم على أكمل وجه، وحماية المجتمع من كل محاولات الإضرار بأمن وصحة المواطنين والمقيمين في الدولة.

وأكد أن الإدارة تواصل تطوير أنظمتها الإلكترونية الذكية لمعاينة وتفتيش حقائب المسافرين في مطارات دبي، ومشيراً إلى تطوير وإطلاق النظام الجمركي الذكي لتفتيش الحقائب باستخدام الأفكار والابتكارات المتميزة لضباط التفتيش الجمركي، الذي يدعم من خلال أجهزته الذكية قدرة ضباط التفتيش على تحديد طبيعة المخاطر في الحقائب المشتبه فيها، ومدى سلامة تفتيشها يدوياً.