توصيل أرباح الصيادين عبر طائرة «درون» في رأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

أطلقت جمعية رأس الخيمة للصيادين مبادرة ذكية لتوصيل الأرباح المالية للصيادين، الذين يبيعون أسماكهم في دكات البيع التابعة للجمعية، عبر طائرة «درون» في أماكن وجودهم، من أجل تسهيل حصولهم على أرباحهم في الوقت المناسب وبشكل سريع، وتوفير الوقت والجهد عليهم بدلاً من قطعهم مسافات للذهاب إلى مقر الجمعية بسوق السمك في رأس الخيمة.

وقال نائب رئيس الجمعية، حميد الزعابي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «الجمعية أطلقت المبادرة بتوجيهات مباشرة من صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، من أجل توفير الخدمات الذكية للصيادين».

وأضاف أن «الجمعية لديها أكثر من 20 صياداً يعرضون أسماكهم على دكات البيع، التي تشرف عليها الجمعية، من أجل ضمان بيعها بأفضل الأسعار للمستهلكين، وحصولهم على نسبة أرباح مقابل قيام الجمعية بالإشراف على عملية البيع بشكل أفضل».

وأوضح أنه «يتم توزيع أرباح الصيادين أسبوعياً وشهرياً، حسب رغبة كل صياد، إذ إن البعض منهم يفضل استلامها في أوقات متأخرة من الشهر، لتفادي حضوره للجمعية من المناطق الشمالية والجنوبية من الإمارة، وقطع مسافات بعيدة».

وأشار إلى أن مبادرة الجمعية تعتمد على توزيع الأرباح المالية للصيادين، من خلال إرسالها عبر طائرة «درون» أينما وجد الصياد، من خلال ربط موقعه وبياناته بنظام تحديد المواقع المتوافر في الطائرة، وتابع: «إنه سيتم التواصل مع جميع الصيادين للحصول على بياناتهم وتحديد مواقعهم، والمكان الذي يفضلون استلام أرباحهم المالية فيه، إذ سيكون موقع التسليم اختيارياً لكل صياد».

وأشار إلى أنه بعد قيام محاسب الجمعية بإجراء الحسابات اللازمة لأرباح الصيادين وتحديد كمية الأسماك التي تم بيعها على دكات الجمعية، سيتم وضع الأرباح المالية في محافظ آمنة مثبتة في طائرة «درون» على أن يتم إرسالها للصياد في مكان وجوده.

وتابع: «إنه سيتم اختيار اسم الصياد عبر نظام تحديد المواقع، على أن تقوم الطائرة بشكل تلقائي بالتوجه إلى مكان وجوده عبر الإحداثيات المتوافرة في هاتفه المحمول وتسلميه مستحقاته المالية».

وأوضح أن «الهدف من المبادرة توفير أفضل الخدمات الذكية للصيادين، وتوفير الوقت والجهد عليهم، وضمان استلام أرباحهم المالية في الوقت الذي يناسبهم دون تأخير»، لافتاً إلى أنه سيتم البدء في تطبيق المبادرة فور الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.