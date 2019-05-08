جمعة الماجد «الشخصية الإسلامية» لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم اختيار جمعة الماجد الشخصية الإسلامية للجائزة في الدورة الـ23، تقديراً لخدماته الاجتماعية والتعليمية والتراثية.

ويعتبر جمعة الماجد أحد رجالات الثقافة والفكر والعمل الخيري في الإمارات والعالم العربي. أسس المدارس الأهلية الخيرية، وكلية الدراسات العربية والإسلامية، وهو أحد مؤسسي جمعية بيت الخير. حصل على جائزة الملك فيصل في عام 1999 لخدمة الإسلام.

ولد في منطقة الشندغة، عام 1930 عندما كانت واجهة دبي وسوقها وميناءها ومركزها التجاري العتيد. وكانت نشأته الأولى مع أسرته، وترتيبه الثاني بين إخوته.

وفي مطلع الستينات، قام مع زملاء له بتأسيس لجنة، بمباركة المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، تتألف من: حميد الطاير، عبدالله الغرير، جمعة الماجد، ناصر راشد لوتاه. وقد جمعت اللجنة التبرعات من المحسنين في دبي، وشيدت بها مدرستين ثانويتين، واحدة للذكور في بر دبي، واسمها ثانوية جمال عبدالناصر، والأخرى للبنات في ديرة، واسمها ثانوية آمنة. كما سعى إلى تأسيس المكتبة العامة بدبي.

وفي عام 1983 أنشأ المدارس الأهلية الخيرية، بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي حالت دون قبول أبناء الوافدين من الدول العربية والإسلامية في المدارس الرسمية.

كما أنشأ جمعة الماجد كلية الدراسات الإسلامية والعربية، وشهاداتها معادلة من جامعة الأزهر الشريف، ومن كلية دار العلوم، ومن وزارة التعليم العالي في الإمارات. وهي مخصصة لأبناء الوطن وإخوانهم من دول مجلس التعاون الخليجي. ويدرس فيها نحو 3700 طالب حالياً، منهم 2500 من الإناث، و1200 من الذكور. وتخرج فيها حتى اليوم 4119 طالباً. وأنشأ مكتبة عامة، تطورت فيما بعد لتصبح مركزاً ثقافياً يقدم الخدمات لطلاب العلم بيسر وسهولة، وهو مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي.

وفي عام 1990 أسس جمعية بيت الخير، مع نخبة من زملائه الخيرين، بغرض تقديم المساعدات المالية والعينية للمحتاجين من الفقراء، ويستفيد منها مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تقدم الجمعية المعونة للطلاب الفقراء، وتقدم العون للمتضررين من الكوارث والنكبات.