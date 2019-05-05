فرص لسقوط أمطار خلال "رمضان"

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن شهر رمضان سيشهد استمرار تحرك الشمس ظاهرياً نحو الشمال من خط الاستواء، ما يؤدي إلى طول فترة النهار تدريجياً في نصف الكرة الشمالي، وكذلك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ليكون الطقس حار نسبياً نهارً في أغلب الأيام، ومعتدل بوجه عام ليلاً على أغلب مناطق الدولة.

وأشار المركز إلى أن الشهر الكريم سيشهد كذلك تزايداً في كميات السحب على بعض المناطق، يكون بعضها ركامية، خاصة شرقاً مع فرصة سقوط الأمطار، منوهاً إلى أن لأيام الأولى لهذا الشهر ستشهد طقس صحو بوجه عام، ورياح مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة، فيما يكون البحر متوسط إلى مضطرب الموج.

وتوقّع المركز أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً، خاصة غرباً، على أن يكون مغبر أحياناً في النهار، فيما تكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً بعد الظهر، خاصة على البحر، وتكون مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة، منوهاً إلى أن الدولة تتأثر بأنظمة ضغطية ضعيفة على السطح وطبقات الجو العليا.

وأشار إلى أن سرعة الرياح ستتراوح اليوم من 18 كم/س، إلى 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س، على البحر الذي يكون متوسط الموج إلى مضطرب أحياناً في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.